Bilecik'te Jandarma ekipleri, okul çevresi denetimine 80 personelle katıldı

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Bilecik'te okul çevrelerinde 80 personelle denetim yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi' yapıldı. Uygulamaya 18 Jandarma Asayiş Timi, 4 Jandarma Trafik Timi, 2 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsuru, 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) unsuru ile 1 Aile İçi Şiddet ve Çocuk unsuru olmak üzere toplam 80 personel katıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı