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Bilecik'te Jandarma ekipleri, okul çevresi denetimine 80 personelle katıldı

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Bilecik'te Jandarma ekipleri, okul çevresi denetimine 80 personelle katıldı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde okul çevrelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi'ne 80 personel katıldı; denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Bilecik'te okul çevrelerinde 80 personelle denetim yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi' yapıldı. Uygulamaya 18 Jandarma Asayiş Timi, 4 Jandarma Trafik Timi, 2 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsuru, 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) unsuru ile 1 Aile İçi Şiddet ve Çocuk unsuru olmak üzere toplam 80 personel katıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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