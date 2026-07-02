Bilecik'te jandarmadan geniş çaplı denetim: 38 bin 995 TL ceza uygulandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen uygulamalarda 38 bin 995 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, il genelinde jandarma ekiplerince yürütülen faaliyetler kapsamında geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Uygulamalarda 110 personel görev alırken, 2 bin 46 şahıs ve bin 722 araç kontrol edildi. Çalışmalar kapsamında umuma açık alanlar, park ve bahçeler ile iş yerleri de denetlendi. 21 park ve bahçe, 15 iş yeri ve 31 kullanılmayan boş ev kontrol edildi.

Öte yandan, denetimlerde UYAP kapsamında aranan 1 şahıs yakalanırken, KİHBİ ve ASAL aranan şahıslar ile birlikte toplam 7 aranan şahsın yakalandığı öğrenildi. Ayrıca 6 yoklama kaçağı tespit edildi. Trafik denetimlerinde 16 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda toplam 38 bin 995 TL trafik idari para cezası kesildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı