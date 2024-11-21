Bilecik'te Jandarma Denetimleri: Üç Kişi Gözaltına Alındı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimler kapsamında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 13 noktada başlatılan uygulamada 32 ekip ve 107 personel görev aldı. Gece boyu süren uygulamada 2 bin 507 şahıs ve 681 araç sorgulanırken araması bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 1 sürücüye ise; bin 506 lira trafik cezası uygulandığı öğrenildi. - BİLECİK