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Bilecik'te jandarma 47 motosiklet ve motorlu bisikleti denetledi, ceza uygulamadı

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Bilecik'te jandarma 47 motosiklet ve motorlu bisikleti denetledi, ceza uygulamadı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kent genelinde 47 motosiklet ve motorlu bisikleti denetledi. Tüm ilçelerde eş zamanlı yapılan uygulamada sürücülere genel trafik kuralları anlatıldı ve herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 47 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından kent genelinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. '2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında tüm ilçelerde eş zamanlı uygulama yapıldı. Denetimlerde 47 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uygulama kapsamında herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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