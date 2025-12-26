Haberler

Bilecik'te yağış kazayı beraberinde getirdi
Güncelleme:
Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ıslak yol nedeniyle otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün gece Söğüt - Eskişehir yolu Gündüzbey Köyü giriş mevkiinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Söğüt yönüne seyir halinde olan Murat Y. idaresindeki 16 KCT 75 plakalı otomobil, yolun ıslak olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen İbrahim D. yönetimindeki 35 CLK 548 plakalı tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Murat Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yeşim A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yol kısa süreli kontrollü olarak trafiğe açık tutulurken, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
