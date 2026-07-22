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Bilecik'te aynı istikamette seyreden 2 tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te aynı istikamette seyreden 2 tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazanın ardından Sakarya-Bilecik kara yolu çift şerit olarak trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile Sakarya-Bilecik kara yolu bir süre çift şerit olarak trafiğe kapandı.

Kaza, Sakarya-Geyve-Osmaneli D-650 kara yolu Bilecik istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Yusuf K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır ile aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Ç. idaresindeki tır çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında aracın birinde yolcu olarak bulunan Ahmet A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Sakarya-Bilecik kara yolu kitlendi

Kaza nedeniyle D-650 karayolu Bilecik istikameti çift şerit olarak trafiğe kapandı. Kazalı araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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