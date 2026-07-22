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Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Bilecik merkezde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi ile Barış 1 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilememen R.K. idaresindeki otomobil ile M.İ. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü R.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş. ve N.K. yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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