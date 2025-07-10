Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki ayrı bölgede orman yangını çıktı. Deresakarı ve Selbükü köyleri arasında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Öte yandan Gölpazarı - Yenipazar kara yolu 5. kilometresindeki Kayaburnu mevkiinde çıkan yangın ise kontrol altına alındı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesi yakınlarında başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından başka bir bölgede ayrı bir yangın daha çıktı.
Bilecik orman yangınlarıyla boğuşur. Kentte bugün iki ayrı noktadan alevler yükseldi. Yangınlardan biri Deresakarı ve Selbükü köyleri arasında çıktı.
BİLECİK'TE İKİ AYRI NOKTADA YANGIN
Öıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor. Yangın bölgesine giden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sahadaki çalışmaları yerinde incelerken; ekiplerden anlık bilgi aldı.
İKİNCİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Gölpazarı - Yenipazar kara yolu 5. kilometresindeki Kayaburnu mevkiinde ormanlık bölgede saat 14.30 civarında çıkan yangının ise kontrol altına alındığı, tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.