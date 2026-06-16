Haberler

Hıdırellez şenliğinde 5 bin vatandaşa güvenlik hizmeti

Hıdırellez şenliğinde 5 bin vatandaşa güvenlik hizmeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Jandarma ekipleri, 14 personel ve 3 asayiş timiyle güvenlik önlemi alırken, dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı bilgilendirme yaptı. Etkinlik olaysız sona erdi.

Bilecik'te Hıdırellez şenliğinde 5 bin vatandaşın güvenliği için jandarma ekipleri görev aldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği, yoğun katılım ve geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'nın da katıldığı etkinlikte, vatandaşların huzur ve güvenliği için 3 asayiş timi ve 1 trafik jandarması timi olmak üzere toplam 14 personel görev yaptı. Yaklaşık 5 bin vatandaşın katıldığı şenlikte jandarma ekipleri tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Öte yandan, alınan güvenlik tedbirleri ve yürütülen bilgilendirme çalışmaları sayesinde Hıdırellez Şenliği herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız idmana başlamadan önce dua etti

Antrenmana damga vuran görüntü!
Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

Galatasaray'ın yıldızı için söyledikleri bomba: Oturup ağladı
Hindistan değil Türkiye! Bakmaya bile korkanlar varken koca yılanı koluna doladı

Hindistan değil Türkiye! Bakmaya bile korkanlar varken o koluna doladı
Erzurum'da kaybolan çobanın cesedi 6 gün sonra Aras Nehri'nde bulundu

6 gündür aranıyordu! 17 yaşındaki çobandan kahreden haber
Sokak sokak aradıkları çocuk, otomobilin bagajından çıktı

Sokak sokak aradılar, arabanın bagajını açınca şoke oldular
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır salvo! İlk kez bu kadar sert
İlçe beşik gibi! Gece boyunca 62 deprem meydana geldi

İlçe beşik gibi! Gece boyunca 62 deprem meydana geldi