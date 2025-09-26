Haberler

Bilecik'te Hava Araçlarıyla Kırmızı Işık Denetimi Yapıldı

Bilecik'te Hava Araçlarıyla Kırmızı Işık Denetimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hava araçlarıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 20 araç kural ihlali nedeniyle cezai işleme tabi tutuldu. İl Emniyet Müdürü, trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bilecik'te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hava araçlarıyla kırmızı ışık denetimi yaptı.

Denetimlerde kural ihlali yapan 20 aracın tescil plakasına cezai işlem uygulandı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener yaptığı açıklamada, "Sayın vatandaşlarımız; Bizler tüm denetleme araçlarımızla 7 gün 24 saat sizlerin güvenliği için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Trafik kuralları sizlerin ve diğer tüm yol kullanıcılarının can güvenliği için vazgeçilmezdir. Lütfen kurallara uyalım ve çok daha güvenli bir trafik ortamına hep birlikte erişelim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım

İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım
Skandalda son perde: Sosyal medyada 'Kocamı aldattım' akımı başladı

Skandalda son perde: "Kocamı aldattım" akımı başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.