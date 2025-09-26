Bilecik'te Hava Araçlarıyla Kırmızı Işık Denetimi Yapıldı

Bilecik'te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hava araçlarıyla kırmızı ışık denetimi yaptı.

Denetimlerde kural ihlali yapan 20 aracın tescil plakasına cezai işlem uygulandı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener yaptığı açıklamada, "Sayın vatandaşlarımız; Bizler tüm denetleme araçlarımızla 7 gün 24 saat sizlerin güvenliği için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Trafik kuralları sizlerin ve diğer tüm yol kullanıcılarının can güvenliği için vazgeçilmezdir. Lütfen kurallara uyalım ve çok daha güvenli bir trafik ortamına hep birlikte erişelim" dedi. - BİLECİK