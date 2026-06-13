Haberler

Bilecik'te 'Hakaret' suçundan aranan şahıs yakalanarak, cezaevine teslim edildi

Bilecik'te 'Hakaret' suçundan aranan şahıs yakalanarak, cezaevine teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde jandarma devriyesi sırasında M.Ö. isimli şahıs, 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan aranırken yakalandı ve 2 ay 7 gün hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te jandarma tarafından 'Hakaret' suçundan aranan şahıs yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde jandarma devriye faaliyetleri esnasında M.Ö. isimli şahsın sorgusunu yaptı. Yapılan sorgudan şahsın 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan arandığı ortaya çıktı. Şahsın 2 ay 7 gün hapis cezasına alan M.Ö. jandarma tarafından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Bir anda boynuna sarılıp ağlamaya başladı
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor