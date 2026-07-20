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Yakınların haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Yakınların haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu
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Bilecik'te yakınlarının haber alamadığı Özlem Çiftdoğan (51) evinde ölü bulundu. Olay üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kadının cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Bilecik'te yakınların haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerindeki meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sabah kendisinden haber alamayan Özlem Çiftdoğan'ın (51) yakınları olayı hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ve giren ekipler Özlem Çiftdoğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Özlem Çiftdoğan'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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