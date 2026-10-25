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Bilecik'te güvenlik ve asayiş çalışmaları İl Emniyet Müdürlüğünde değerlendirildi

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Bilecik'te güvenlik ve asayiş çalışmaları İl Emniyet Müdürlüğünde değerlendirildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları ile okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliği ele alındı. Toplantıya Müdür Yardımcıları ve birim amirleri katıldı; huzur ve güven için planlamalar görüşüldü.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde kent genelindeki güvenlik gündemi masaya yatırıldı.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde kent genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları değerlendirildi. İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğünce gündeme getirilen hususlar doğrultusunda il genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri ele alındı. Toplantıda Bilecik'in genel asayiş ve huzurunun korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, güvenlik hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi değerlendirildi. Ayrıca okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ile mevcut uygulamalar görüşüldü.

Toplantıda, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla gerekli planlamaların titizlikle sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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