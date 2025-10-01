Bilecik'te Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Bilecik'te huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla denetimler artırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında park, bahçe ve halkın yoğun bulunduğu alanlarda geniş çaplı denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 'Huzur için güven, güven için denetim' sloganıyla yürütülen çalışmalarımızı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK