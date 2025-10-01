Haberler

Bilecik'te Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla göçmen kaçakçılığına karşı geniş çaplı denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü Gökalp Şener, çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Bilecik'te huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla denetimler artırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında park, bahçe ve halkın yoğun bulunduğu alanlarda geniş çaplı denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 'Huzur için güven, güven için denetim' sloganıyla yürütülen çalışmalarımızı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

