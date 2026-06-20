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Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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Bilecik'te adliyede karakol polisi olarak görev yapan Murat Bayırlı, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik'te görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Murat Bayırlı hayatını kaybetti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan ve adliye bünyesindeki hukuk mahkemelerinde karakol polisi olarak görevli bulunan Murat Bayırlı, görev esnasında aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Bayırlı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis memurunun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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