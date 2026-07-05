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Bilecik'te 1 aranan şahıs yakalanırken 7 araç trafikten men edildi

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Bilecik'te 164 personelin katılımıyla yapılan asayiş ve trafik uygulamasında aranan 1 şahıs yakalanırken, 7 araç trafikten men edildi. 477 araç denetlendi, bin 545 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde aranan 1 şahıs yakalanırken trafik kurallarını ihlal eden 7 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 164 personelin katılımıyla il genelinde geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 20 iş yeri ile 27 metruk bina kontrol edilirken, 477 araç denetlendi ve bin 545 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 1 şahıs yakalanırken, trafik kurallarına aykırılık tespit edilen 7 araç trafikten men edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaları aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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