Bilecik'te Gelişi Güzel Park Eden Sürücü Tepkilere Neden Oldu

Bilecik'te bir sokak arasına gelişi güzel aracını park eden sürücü pes dedirtti.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan ile Ali Baba sokaklarının kesiştiğini noktaya park eden 11 AAY 161 plakalı otomobil sürücüsü tepkilere neden oldu. Aracını gelişi güzel park edip 15 dakika sonra aracına tekrar gelen sürücüye sokak sakinleri tepki gösterirken, uygunsuz park eden araç sürücüsüne ticari araçlar sokaktan dönüş yapamadığı söyleyerek, tepki gösterdiler. - BİLECİK