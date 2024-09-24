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Bilecik'te Gece Denetimi: 2 Bin 550 Kişi Sorgulandı

Bilecik'te Gece Denetimi: 2 Bin 550 Kişi Sorgulandı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, gece saatlerinde düzenlediği denetimlerde 2,550 kişiyi sorguladı ve 350 aracı inceledi. 4 sürücüye trafik suçlarından toplam 15,069 TL ceza kesildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığa bağlı trafik timleri sorumluluk alanlarında gece yarısı yaptıkları denetimde 2 bin 550 kişi sorguladılar.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, 'Huzur Güven Uygulamaları' kapsamında 01.00 ile 03.00 saatleri arasında, il genelinde 10 noktada, eş zamanlı olarak denetim yaptı. 165 personelin katıldığı denetimlerde 2 bin 550 şahıs ve 350 araç sorgulandı. 4 sürücüye çeşitli suçlardan 15 bin 69 TL trafik cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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