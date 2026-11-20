Bilecik'te farklı suçlardan aranan iki şahıs operasyonla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te kasten öldürme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından aranan iki şahıs, polis operasyonuyla yakalandı. Birinin 5 yıl 3 ay, diğerinin 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te 'Kasten Öldürme' ve 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından aranan şahıslar yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan aranan ve 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. S. isimli şahıs, kiralanan araç üzerinden yürütülen takip sonucu Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yakalandı.
Ekipler ayrıca 'Kasten Öldürme' suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A. A. isimli şahıs da yapılan operasyonla yakalandı.
Her iki şahıs işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.