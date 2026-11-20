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Bilecik'te 'Kasten Öldürme' ve 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından aranan şahıslar yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan aranan ve 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. S. isimli şahıs, kiralanan araç üzerinden yürütülen takip sonucu Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yakalandı.

Ekipler ayrıca 'Kasten Öldürme' suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A. A. isimli şahıs da yapılan operasyonla yakalandı.

Her iki şahıs işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı