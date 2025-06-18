Bilecik'te Eşinin Ölümü Üzerine Kayıp Koca Arama Çalışmaları Sona Erdi

Bilecik'te geçtiğimiz gün evinde ölü bulunan kadının kayıp olan ve polis tarafından aracının terk edildiği yerde aranan kocasını arama çalışmaları sonlandırıldı.

Olay, geçtiğimiz gece Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi'nde meydana geldi. Sibel Güneş adlı kadından haber alamayan yakınları, durumu 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen polisler, okulda olan özel gereksinimli oğlunun yanına giderek evin anahtarını aldı. Çocukla birlikte eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yatak odasında kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Sibel Güneş'in eşi İbrahim Güneş'e cep telefonundan ulaşamayınca şüpheli şahsı arama çalışmalarına başladı. Şahsın geçtiğimiz gün saat 14.30'da evden 26 UH 333 plakalı araçla ayrıldığı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Bursa'nın İznik ilçesine doğru gittiği tespit edildi. O gün Bilecik'ten bir polis ekibi İbrahim Güneş'i aramak için yola çıkarken, araç Osmaneli-İznik kavşağını geçince 600 metre ileride Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde bulundu. İki gün bölgede jandarma ve AFAD ekiplerinin hem Sakarya Nehri'nde hem de karadan sürdürdüğü İbrahim Güneş'i arama çalışmalarına bugün son verildiği bildirildi. - BİLECİK