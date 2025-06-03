Bilecik'te Emekli Öğretmen Balkonundan Düştü

Bilecik'te Emekli Öğretmen Balkonundan Düştü
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 72 yaşındaki emekli öğretmen Veysel S., evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir apartman dairesinin balkonundan düşen emekli öğretmen ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi 902. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki emekli öğretmen Veysel S., evinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Veysel S., ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel S.'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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