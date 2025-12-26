Haberler

Bilecik'te düzensiz göç ve kaçakçılığa yönelik denetim

Bilecik'te düzensiz göç ve kaçakçılığa yönelik denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında kimlik ve araç denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göçle mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik uygulamalar yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, kimlik kontrolleri ve araç denetimleri yapılırken, şüpheli durumlara karşı gerekli kontroller titizlikle sürdürüldü. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Düzensiz göçe asla izin vermeyeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu