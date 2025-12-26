Bilecik'te düzensiz göç ve kaçakçılığa yönelik denetim

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göçle mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik uygulamalar yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, kimlik kontrolleri ve araç denetimleri yapılırken, şüpheli durumlara karşı gerekli kontroller titizlikle sürdürüldü. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Düzensiz göçe asla izin vermeyeceğiz" dedi. - BİLECİK