Bilecik'te düzensiz göç uygulaması: 861 kişi sorgulandı

Bilecik'te gerçekleştirilen düzensiz göç uygulamasında 861 kişi sorgulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. 17 ekip ve 79 personelin katılımıyla 14 farklı uygulama noktasında yapılan denetimlerde 861 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ayrıca 246 araç, 9 metruk bina, 15 umuma açık iş yeri ile 8 terminal kontrol edildi.

Öte yandan, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik denetim ve uygulamalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı