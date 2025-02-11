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Bilecik'te Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği

Bilecik'te Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği
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Bilecik'te düzenlenen olay yeri canlandırma etkinliği, 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında vatandaşların dikkatini çekti. Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ın katıldığı etkinlikte, sigaranın zararları vurgulandı.

Bilecik'te 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla kurgu olarak düzenlenen olay yeri canlandırma etkinliği vatandaşların oldukça ilgisini çekti.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte; İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen olay yeri canlandırmasıyla sigaranın zararlarına dikkat çekildi. Atatürk Bulvarı üzerinde yatan cansız mankenin çevresindeki sigara izmaritleri ölüm nedeni olarak gösterilirken, olay yeri bandıyla çevrilen cansız mankenin yanına "Tütün kullanımına bağlı akciğer kanseri sebebiyle ölüm Türkiye'de her yıl 50 bin kişi akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybediyor" yazıldı. Etkinlikte yer alan İl Emniyet Müdürü Yılmaz, "Sigara bağımlılarının bu zararlı alışkanlıktan vazgeçmelerini temenni ediyor, 9 Şubat'ın sigarayı bırakmak için bir fırsat olduğunu, herkese; sağlıklı, mutlu ve sigarasız günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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