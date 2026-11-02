Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te dönüş yapan otomobile arkadan çarpan araçtaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te dönüş yapan otomobile arkadan çarpan araçtaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te D-650 karayolu Başköy kavşağında dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te bir aracın kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Başköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi A. idaresindeki 41 H 1589 plakalı otomobil kavşakta dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde Bilecik istikametine seyreden Harun E. yönetimindeki 11 SH 928 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada, 11 SH 928 plakalı otomobilin sürücüsü Harun E. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevda E., Miraç E. ve Zafer E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin tanıdığı isme suikast hazırlığı! Silahlarla yakalandılar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri infilak etti! İran ABD'yi suçladı

Hürmüz Boğazı'nda peş peşe patlamalar
ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti

Özel jet şehrin göbeğine füze gibi düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor!
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

Hastaların hayatıyla oynayanlara operasyon! Rakam dudak uçuklattı
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi

AVM'de şoke eden görüntü! Kadın tokat attı, karşılığı sert oldu
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı