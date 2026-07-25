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Bilecik’te dolandırıcılık uyarısı

Bilecik’te dolandırıcılık uyarısı
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Bilecik’te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı. İlçede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret eden polis ekipleri, esnafa telefon, kısa mesaj ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verdi. Vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları istenirken, kimlik ve banka bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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