Bilecik'te Dolandırıcılık Suçlarından Aranan Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Bilecik'te 8 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve toplamda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te 8 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli dolandırıcılık suçlarından aranan ve toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adli mercilere sevk edildi. Şahıs, mahkemece verilen karar doğrultusunda Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



