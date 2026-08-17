Bilecik'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.23'te meydana gelen depremin merkez üssü Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Akköy olarak belirlendi. Yerin yaklaşık 5,4 kilometre derinliğinde 3.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı