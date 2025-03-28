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Bilecik'te Cinnet Geçiren Şahıs Evde Rastgele Ateş Etti

Bilecik'te Cinnet Geçiren Şahıs Evde Rastgele Ateş Etti
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Bilecik'in Osmangazi Mahallesi'nde, 69 yaşındaki bir kişi evde cinnet getirerek rastgele ateş etti. Olay sonrası çevredekilerin ihbarıyla gelen polis, şahsı gözaltına aldı.

Bilecik'te yalnız yaşayan bir kişi evde cinnet getirerek rastgele ateş etti.

Olay; dün akşam Osmangazi Mahallesi Yayla 1. Sokak Sosyal Konutlar DY-5 Blok giriş katta meydana geldi. Apartman sakinleri evden 5-6 defa silah sesi duyunca durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri 69 yaşındaki İ.Ö.'nin elindeki pompalı tüfeği alarak, şahsı gözaltına altı. Şahsın evde rastgele 5-6 el ateş ettiği öğrenirken şahıs karakola götürüldü.

Komşuları şahsın giriş katta oturduğu binanın önünde iftar sonrası çocukların oynadığını ve çocuklara şans eseri kurşun denk gelmediğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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