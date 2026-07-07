Çatıyı tamir ederken 5 metreden düştü

Bilecik'te bir evin çatı onarımına yardım eden şahıs, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Olay, Bilecik'e bağlı Okluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin G., Metin Ş.'ye ait evin çatı onarımına yardım ettiği sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen şahıs ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı