Bilecik’te camilerdeki yardım kutularından para çalan hırsız Kırıkkale’de yakalandı

Bilecik'te 3 gün arayla 3 ayrı camide bulunan yardım kutularından para çalan hırsız yakalandı.

Olay, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 7 Eylül günü ilçede bir caminin yardım kutusundan yaklaşık 8 bin TL nakit paranın çalınması olayıyla ilgili Bozüyük Asayiş Büro Amirliği titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın O.T. (33) olduğu tespit edildi. Şahsın ayrıca 8 Eylül günü Hz. Ali Camii, 9 Eylül gününde ise; Yeşilkent Camii yardım kutularından da para çaldığı ortaya çıktı.

Saatlerce kamera kaygı izlediler

İncelenen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarını neticesinde şüphelinin Kırıkkale'ye gittiğinin tespit edildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordinasyon sağlanarak şahıs yakalanarak Bozüyük'e getirildi. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı