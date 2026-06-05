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Çalıntı otomobil devriye ekiplerinden kaçamadı

Çalıntı otomobil devriye ekiplerinden kaçamadı
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Bilecik'te devriye ekiplerinin durumundan şüphelendiği otomobilin Düzce'de çalındığı tespit edildi. Araç yediemin otoparkına teslim edilecek.

Bilecik'te çalıntı otomobil devriye ekiplerinden kaçamadı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'e bağlı Bayırköy beldesi Gazi Mahallesi mevkiinde devriye görevi yürüten ekipler, durumundan şüphelendikleri 81 KF 075 plakalı otomobili kontrol etti. Yapılan sorgulamada aracın, Düzce'de çalındığı ve hakkında 'trafikten men' kaydı bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tarafından araçla ilgili gerekli işlemler başlatıldı. Alınan talimatlar doğrultusunda olay yeri inceleme timlerinin çalışmasının ardından otomobilin yediemin otoparkına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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