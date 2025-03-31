Bilecik'te Cadde Ortasında Silahlı Saldırı: İki Kardeş Yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kardeş pompalı tüfekle yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise kısa sürede yakalandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bursa Caddesi'nde meydana gelen olayda Ömer K., henüz bilinmeyen bir sebeple iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Adnan E. ve Turan E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırgan Ömer K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa