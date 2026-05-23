Boşanma aşamasında karısını bıçaklayacaktı, polis tam zamanında müdahale etti

Bilecik'te boşanma aşamasındaki eşiyle parkta karşılaşan Afgan uyruklu şahıs, bıçağa sarılınca polis ekipleri tarafından anında müdahale edilerek gözaltına alındı. Olası bir kadın cinayeti önlendi.

Bilecik'te boşanma aşaması karısıyla çarşıda karşılana şahıs bir süre eişiyle tartıştıktan sonra cebindeki bıçağa sarılmasıyla polis ekipleri tepesine bindi.

Olay; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Atatürk Parkı üzerinde meydana geldi. İddia göre, Bilecik'te ikamet eden Afganistan uyruklu K.A. isimli şahıs boşanma aşamasında N.S. adlı karısıyla parkta karşılaştı. İkili bir süre tartıştıktan sonra K.A. cebinden çıkardığı bıçağı eşine savurmaya kalmadan, devriye geze asayiş ekipleri tarafından anından müdahaleyle edildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alınırken, yere düşen bıçak eldiven yardımıyla alınarak ekip aracına konuldu.

Asayiş ekipleri olası bir kadın cinayetinin önüne geçerken, çevredeki vatandaşlar anından müdahale sonrası ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, şahıslar Afganistan'a sınır dışı edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
