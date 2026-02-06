Haberler

Bilecik'te belgesiz hayvan sevkine 52 bin 720 TL ceza

Bilecik'te belgesiz hayvan sevkine 52 bin 720 TL ceza
Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan yol kontrolünde, belgesiz hayvan sevk eden sürücüye 52 bin 720 TL ceza kesildi. Kamyonette bulunan 1265 kanatlı hayvan, ilçe tarım müdürlüğüne teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün gece yapılan yol kontrolünde, belgesiz hayvan sevkine 52 bin 720 TL para cezası kesildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bozüyük İlçesi Dodurga Beldesi Mithatpaşa Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında, sürücülüğünü Zülfü D.'nin yaptığı 34 BC 4010 plakalı kapalı kasa kamyonet durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, kasada bulunan bin 265 adet kanatlı hayvanın hayvan pasaportu ve veteriner hekim sağlık raporu olmadan sevk edildiği belirlendi. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa muhalefet kapsamında, hayvan sahibi ve araç sürücüsü Zülfü D. hakkında Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 52 bin 720 TL idari para cezası uygulanması için tutanak düzenlendi.

Belgesiz sevk edilen toplam 1265 adet kanatlı hayvan ile kamyonet, işlemlerinin yapılması amacıyla Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
