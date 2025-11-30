Bilecik'te Bağ Evinde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'te bir bağ evinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesi Ciciler köyünde bulunan bir bağ evinde çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, jandarma ekipleri de anında olay yerine geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ev kullanılmaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelerde, yangının çıktığı bağ evinde kimsenin yaşamadığı, can veya hayvan kaybı olmadığı ve herhangi bir yaralanma bulunmadığı öğrenildi. Bağ evinin hafta sonları konaklama amacıyla kullanıldığı, yangının ise güneş panelinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK