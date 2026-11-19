Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ü. idaresindeki 11 ACF 469 plakalı motosiklet ile Osman Ü. yönetimindeki 77 ABF 937 plakalı otomobil çarpıştı. Çift taraflı yaralanmalı kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı