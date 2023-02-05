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Bilecik'te aşırı hız kaza getirdi: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te aşırı hız kaza getirdi: 1 ölü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine seyir eden Murat Köylü (23) idaresindeki 16 ATK 510 plakalı cip, Dikenli Boğaz mevkiinde iddiaya göre sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak telefon direğine çarptı. Araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölpazarı Bilecik 3. Sayfa Haberler

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