Bilecik'te aşırı hız kaza getirdi: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine seyir eden Murat Köylü (23) idaresindeki 16 ATK 510 plakalı cip, Dikenli Boğaz mevkiinde iddiaya göre sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak telefon direğine çarptı. Araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gölpazarı Bilecik 3. Sayfa Haberler

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