Aranan şahıs üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Aranan şahıs üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, aranması bulunan yabancı uyruklu bir şahsı yakaladı. Üzerinde sentetik kannabinoid maddesi bulunan şahıs gözaltına alındı. Emniyet, kamu düzenin korunması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Bilecik'te aranması bulunan yabancı uyruklu bir şahıs, üzerinden uyuşturucu madde ile yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda aranması olan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, emniyetten, "Uygulama ve faaliyetlerimiz, kamu düzeninin korunması ve huzurun devamlılığı için titizlikle yürütülmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

