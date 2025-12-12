Aranan şahıs üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Bilecik'te aranması bulunan yabancı uyruklu bir şahıs, üzerinden uyuşturucu madde ile yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda aranması olan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, emniyetten, "Uygulama ve faaliyetlerimiz, kamu düzeninin korunması ve huzurun devamlılığı için titizlikle yürütülmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK