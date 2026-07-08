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Bilecik'te anız yangını ormanlık alana sıçradı: Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bilecik'te anız yangını ormanlık alana sıçradı: Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. 2 helikopter ve 100 personel yangına müdahale ediyor.

Bilecik'te çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlere 2 helikopter havadan, 100 personel karadan müdahale ediyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Hüyük köyü mevkiinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçrayarak rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler, alevlerin köye ulaşmaması için canla başla mücadele ederken, yangına 2 helikopter, 5 iş makinesi, 2 su tankeri, çevre ilçe ve beldelerdeki itfaiye ekipleri ile Osman İşlet Müdürlüğüne bağlı 100 personel müdahale ediyor.

Jandarma ekipleri, yangın yerine yakın karayolunda geniş çaplı önlem alırken, köylüler de su tankerleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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