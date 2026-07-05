Haberler

Bilecik'te anız ve orman yangınlarına karşı kritik uyarı

Bilecik'te anız ve orman yangınlarına karşı kritik uyarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te jandarma ve orman ekipleri, köylerde düzenledikleri toplantılarla vatandaşları anız ve orman yangınlarına karşı uyardı, su tankeri bulundurulması ve ateş yakma yasağı gibi tedbirleri anlattı.

Bilecik'te anız ve orman yangınlarına karşı kritik uyarı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bilecik'e bağlı Dereşemsettin, Küplü, Yeniköy, Kurtköy ve Mahan köylerinde bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantılarda vatandaşlara, yaz aylarında artan yangın riskine karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle hasat döneminde muhtemel yangınlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla su tankeri bulundurulmasının önemine dikkat çekerken, ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasak olduğu konusunda da uyarılarda bulundu.

Öte yandan, bilgilendirme faaliyetleriyle anız ve orman yangınlarının önlenmesi ile can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak

Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Okkalı bir zam daha geliyor
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı

Dünyaca ünlü cennet adada kalabalığın gözü önünde yaptıkları skandal

Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi

Dünya diken üstünde! Kritik adımı kurmaylarıyla böyle takip etti