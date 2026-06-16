Ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kaza korkuttu

Bilecik'te ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy-Kovalıca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kovalıca Köyü istikametinden Bozüyük yönüne seyir halinde bulunan Melih T. idaresindeki 11 AAH 732 plakalı ambulans, karşı yönden gelen ve U dönüşü yapmak için manevra yapan Eldar T. yönetimindeki 26 ADD 076 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Öte yandan, meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı