Ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kaza korkuttu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, yaralanan olmadı.
Bilecik'te ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy-Kovalıca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kovalıca Köyü istikametinden Bozüyük yönüne seyir halinde bulunan Melih T. idaresindeki 11 AAH 732 plakalı ambulans, karşı yönden gelen ve U dönüşü yapmak için manevra yapan Eldar T. yönetimindeki 26 ADD 076 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Öte yandan, meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK