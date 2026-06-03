Alkollü sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak bariyere çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te alkollü sürücünün kullandığı aracın kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Bozüyük karayolu Poyra köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Volkan Ş. idaresindeki 26 ALB 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada sürücü Volkan Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, yapılan kontrollerde sürücünün 2.59 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı