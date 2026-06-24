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Akrobatik hareketlerle motosiklet kullanan sürücü ve araç sahibine 48 bin 719 lira ceza

Akrobatik hareketlerle motosiklet kullanan sürücü ve araç sahibine 48 bin 719 lira ceza
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve araç sahibine toplam 48 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, motosiklet de 2 ay trafikten men edildi.

Bilecik'te motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile araç sahibine 48 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevre yolu üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan sürücüye ve araç sahibine toplam 48 bin 719 TL trafik idari para cezası kesildi.

Öte yandan, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, motosiklet de 2 ay süreyle trafikten men edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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