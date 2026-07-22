Haberler

Ağaç yangını korkuttu

Ağaç yangını korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in İnhisar ilçesinde çıkan ağaç yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ormanlık alana sıçraması önlenirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'te çıkan ağaç yangını korku dolu anlara sebep oldu.

Yangın, Bilecik'in İnhisar ilçesinde Su Uçtu Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ağacın yandığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak yaptığı müdahale sonucunda yanan ağaç söndürülürken, yangının çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından orman ekipleri, yeniden alevlenme riskine karşı bölgede tedbir amaçlı sulama ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı

İstanbul'dan yola çıkan otobüste korkunç kaza! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu: Çaresizliğimden faydalandı

16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Ronaldo'dan Messi'yi çok kızdıracak hamle

Bu ateş daha da sönmez! Ronaldo'dan Messi'yi delirtecek hamle
Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki

Yeni güne büyük bir şokla uyandı!
Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine yerleşti

Kapalıçarşı alev aldı! 2 hafta sonra bir ilk yaşanıyor
Trafik denetiminde vahim olay! Denetimdeki araca çarptı polis altında kaldı

Trafik denetiminde vahim olay! Polis aracın altında ezildi
Gülistan Doku'nun ailesinden iddialara yanıt: Kızımızın hatırasına saygısızlık

Doku ailesinden iddialara yanıt: Kızımızın hatırasına saygısızlık