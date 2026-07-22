Ağaç yangını korkuttu

Bilecik'te çıkan ağaç yangını korku dolu anlara sebep oldu.

Yangın, Bilecik'in İnhisar ilçesinde Su Uçtu Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ağacın yandığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak yaptığı müdahale sonucunda yanan ağaç söndürülürken, yangının çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından orman ekipleri, yeniden alevlenme riskine karşı bölgede tedbir amaçlı sulama ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı