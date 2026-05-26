Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Ortaca köyünde Safiye Topuz (90) isimli kadın yakınları tarafından evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Öte yandan, ölümün doğal nedenlerle meydana geldiği değerlendirildi. - BİLECİK

