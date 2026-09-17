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Bilecik’te 76 özel güvenlik görevlisine narkotik eğitimi

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Bilecik’te 76 özel güvenlik görevlisine narkotik eğitimi
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Bilecik’te 76 özel güvenlik görevlisine narkotik eğitimi verildi.

Bilecik'te 76 özel güvenlik görevlisine narkotik eğitimi verildi.

Bilecik'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan 76 özel güvenlik görevlisine bilgilendirme yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışmada, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında NARKOKAAN sunumu gerçekleştirildi. Görevlilere uyuşturucuyla mücadele konusunda broşür ve tanıtıcı materyaller dağıtıldı. Çalışmada ayrıca NARVAS projesi ile UYUMA uygulaması tanıtılarak uygulamaların cep telefonlarına indirilmesi sağlandı. Katılımcılara internet sitesi hakkında da bilgi verildi.

Ekipler, uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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