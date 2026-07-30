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Bilecik’te 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bilecik’te 590 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bilecik’te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bilecik'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 590 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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