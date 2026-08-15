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Bilecik'te öğrencilere akran zorbalığı eğitimi

Bilecik'te öğrencilere akran zorbalığı eğitimi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Gençlik Merkezi'ndeki 58 kursiyer öğrenciye akran zorbalığı, genel güvenlik, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, güvenli internet, trafik kuralları ve sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.

Bilecik'te polis tarafından 58 öğrenciye akran zorbalığı eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde Gençlik Merkezi'nde bulunan 58 kursiyer öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere akran zorbalığının yanı sıra genel güvenlik, 112 Acil Çağrı Hattının doğru kullanımı, güvenli internet, trafik kuralları ve sosyal medya kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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