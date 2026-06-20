Bilecik'te 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bilecik'te 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Olay, Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'kasten yaralama' suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı